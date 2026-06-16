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Hatay Hava Durumu! 16 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 32 dereceye ulaşacak, gece ise sıcaklık 20 derece civarında olacak. Nem oranı %73, rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 4.59 kilometre hızla esiyor. Ağırlıklı olarak açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu hava koşulları, dışarıda kalma süresine dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artış gösterecek.

Hatay Hava Durumu! 16 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 16 Haziran 2026 Salı. Hatay'da hava durumu çok sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı %73 olacak. Rüzgar kuzey-batı yönünden esicek. Hızı saatte yaklaşık 4.59 kilometre. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinliklerini planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 34 dereceye yükselecek. 18 Haziran Perşembe günü ise 32 derece civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Nem oranı %71 civarında kalacak. Rüzgar yine kuzey-batı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4.12 kilometre olacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında önlemler almak önemli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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