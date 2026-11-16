Hatay Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Hatay'daki hava durumu ılıman bir atmosfer sunuyor. Şehir sakinleri sıcak bir kış günü geçirecek. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgar, hissedilen sıcaklığı biraz serinletebilir. Ancak dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün.

Hatay'ın iklim yapısı güneş ışınlarını gösteriyor. Bugün aralıklı olarak bulutlu bir hava hakim. Ancak bu bulutlar güneşi büyük ölçüde engellemeyecek. Bu durum, ziyaretçiler ve yerel halk için ideal. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar için birçok fırsat mevcut. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bulutluk artabilir. Akşam saatlerine doğru dışarı çıkacaksanız, hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Yarından itibaren hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek. Gelecek günlerde zaman zaman yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarıda aktivite planlayanlar için şemsiye ve yağmurluk bulundurmak akıllıca olabilir. Sıcaklıklar mevsim normlarına dönecek. Soğuk havaya karşı önlemler almak önem kazanıyor. Bu güneşli günlerin ardından gelen soğuk hava, grip gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Kendinizi sıcaktan korumanızda fayda var.

Hatay'da görülen ılıman hava durumu vatandaşlar için fırsatlar yaratıyor. Dışarıda daha fazla zaman geçirmeyi planlıyorsanız, havanın değişebileceğini unutmayın. Gün içinde hava şartlarının aniden değişmesi, sağlığınızı korumak açısında önemlidir. Hatay'da hava durumu, pek çok faktör barındırıyor. Bu nedenle hava tahminlerine dikkat ederek, daha sağlıklı ve keyifli günler geçirebilirsiniz.