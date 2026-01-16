HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 11°C civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye gerileyecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacakken, 18 Ocak Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu süreçte dışarıda dikkatli olunması, uygun kıyafetler giyilmesi ve sıcak içeceklerin tüketilmesi önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma, Hatay'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 11°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 7°C civarına düşecek. Nem oranı %84 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:45'te, gün batımı ise 17:44'te.

17 Ocak Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 6°C arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Hava sıcaklıkları düşebilir. Vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınıza olumlu katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.