Hatay Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma, Hatay'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 11°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 7°C civarına düşecek. Nem oranı %84 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:45'te, gün batımı ise 17:44'te.

17 Ocak Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 6°C arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Hava sıcaklıkları düşebilir. Vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınıza olumlu katkı sağlar.