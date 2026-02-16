HABER

Hatay Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, akşam ise 11-12 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 17 Şubat'ta sağanak yağışlar, 18 Şubat'ta yağmur geçişleri bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı. Ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli ve uygun giyinmelisiniz. Sağlıklı bir hafta geçirmeniz için hava durumunu takip etmenizde fayda var.

Simay Özmen

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11-12 derece arasında olacak. Gökyüzü genellikle açık. Hafif bir rüzgar hissedilecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 17 Şubat Salı günü, hava sıcaklığı 18-19 derece arasında gerçekleşecek. Gün boyunca sağanak yağışlar görülecek. 18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı 17-18 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri yaşanacak. 19 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklığı 19-20 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için dikkatli olmalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Bugün Hatay'da hava durumu oldukça güzel. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeli ve uygun önlemleri almalısınız.

