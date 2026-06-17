Hatay Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 34-35 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hava 22-23 dereceye düşecek. Nem oranı %31 civarında olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar batıdan saatte 3-4 kilometre hızla esecek. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, öğle saatlerinde dikkat gerektiriyor. Dışarıda vakit geçirecekler için önlemler almak önemli.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklık 32-33 derece olacak. 19 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 31-32 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuluyor.

Sıcak hava koşullarında bol su içmek önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların güneşten korunması gerekiyor. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık alanlarda etkinlikleri sınırlamak gerekebilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek sağlık sorunlarını önleyebilir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önem taşıyor.

Hatay'da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun önlemler almak şart. Keyifli bir gün geçirmek mümkün olacaktır.