Hatay Hava Durumu! 17 Mart Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 17 Mart 2026 Salı günü. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Günün ilerleyen saatlerinde hava bulutlanabilir. Bunun için dışarı çıkarken hafif bir ceket alabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde bol su içmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler almayı unutmayın.

Yarın 18 Mart Çarşamba günü. Hava sıcaklıklarının 20 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunacak. 19 Mart Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 18 ile 21 derece arasında olacak. Bu günlerde hava koşulları genellikle güneşli kalacak.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate alabilirsiniz. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir.