Hatay Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece civarında olacak. Hava genellikle çok bulutlu. Aralıklı olarak güneş ışıkları görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 18 Nisan Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23 - 24 derece, gece ise 14 - 15 derece civarında olacak. 19 Nisan Pazar günü, yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz 21 - 22 derece, gece ise 13 - 14 derece arasında değişecek.

20 Nisan Pazartesi günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklık gündüz 21 - 22 derece, gece ise 11 - 12 derece civarında olacak. Bu dönemde, yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Kapalı alanlarda vakit geçirmek de önem taşır.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi önlemek için hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için ceket veya hırka bulundurmak önemlidir. Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.