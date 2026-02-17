HABER

Hatay Hava Durumu! 17 Şubat Salı Hatay hava durumu nasıl?

17 Şubat 2026 Salı günü Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklıkları 19-22 derece aralığında, hafif yağışlar yaşanacak ve rüzgar kuzeyden esip saatte 14 kilometre hızla esecek. Gece ise sıcaklıkların 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 18 Şubat'ta hafif yağmurlu, 19 Şubat'ta kısmen güneşli ve 20 Şubat'ta çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Şemsiyenizi ve uygun kıyafetlerinizi unutmayın.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında bekleniyor. Hava genellikle parçalı bulutlu. Yer yer hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 14 kilometre olacak.

Gece saatlerinde hava sıcaklıkları 8 - 9 dereceye düşecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının daha da serinleşeceği öngörülüyor.

18 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 16 - 19 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 18 - 21 derece arasında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava öngörülmekte. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 19 - 22 dereceye yükselecek. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez kıyafetler almanız faydalı olacak. Serin havalarda uygun giyinmek önemlidir. Böylece üşümekten korunabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önlem gereklidir.

Hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

