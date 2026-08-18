HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 18 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Hava sıcaklığı 33-34 derece civarında olacak. 19-21 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıkların 34-39 dereceye kadar çıkması muhtemel. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmasını gerektiriyor. Öğle saatlerinde gölgede kalmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı. Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığının 33-34 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise nem oranına bağlı olarak artabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının %60-65 civarında olması tahmin ediliyor.

19-21 Ağustos tarihleri arasında Hatay'da hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 34-35 dereceye çıkacak. 20 Ağustos Perşembe günü 37-38 derece olması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 38-39 derecelere ulaşacak. Bu günlerde de nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda kalacaklar için bu durum geçerli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önerilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Bu saatler 11:00-16:00 arasındadır.

Alınacak önlemler konforunuzu artıracak. Sağlık sorunlarının önüne geçilecektir. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar bu şekildedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerle valiz valiz para trafiğiÖğrencilerle valiz valiz para trafiği
Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı taktik! 'Adayım' demiyor ama aday olacakKılıçdaroğlu'ndan yine aynı taktik! 'Adayım' demiyor ama aday olacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.