Hatay Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı. Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığının 33-34 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise nem oranına bağlı olarak artabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranının %60-65 civarında olması tahmin ediliyor.

19-21 Ağustos tarihleri arasında Hatay'da hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 34-35 dereceye çıkacak. 20 Ağustos Perşembe günü 37-38 derece olması bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 38-39 derecelere ulaşacak. Bu günlerde de nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda kalacaklar için bu durum geçerli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek de önerilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınız için önemlidir. Bu saatler 11:00-16:00 arasındadır.

Alınacak önlemler konforunuzu artıracak. Sağlık sorunlarının önüne geçilecektir. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar bu şekildedir.