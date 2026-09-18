HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay, 18 Eylül 2026 tarihinde ılıman bir hava durumu yaşıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Atmosferin nem oranı artacak ve rüzgâr hizası yükselecek. Dışarıda vakit geçireceklerin ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması, hava durumunun takibini zorunlu kılıyor. Su ihtiyacını unutmayın ve dikkatli olun.

Hatay Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hatay, 18 Eylül Cuma 2026 tarihi itibarıyla ılıman bir hava durumu yaşamaktadır. Bugünkü hava durumu genel olarak 20 derece civarındadır. Gün içerisinde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir. Öğleye doğru sıcaklık artış gösterecek. Güneşin etkisi belirginleşecektir.

Hatay'da gün boyunca zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Bu yağışlar atmosferin nem oranını artıracak. Nem, gün içinde kendini hissettirecek. Öte yandan, rüzgârın hızı da artacaktır. Bu durum, hava durumunun daha hareketli olmasına yol açacaktır. Bugün dışarıda vakit geçirecek olanların, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları önemli. Baharın gelmesiyle beraber, hava şartları güneşlenmek için ideal bir ortam sunuyor. Ancak, gündüz saatlerinde göz koruyucu aksesuarlar almak faydalı olacaktır. Şapka veya güneş gözlüğü yanınıza almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde Hatay'daki hava durumu nasıl olacak? Genel olarak, sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması bekleniyor. Zaman zaman hafif yağışların yerel etkiler yaratması muhtemel. 22 Eylül’de sıcaklık biraz daha artabilir. Günorta saatlerinde sıcaklıklar 23 dereceye kadar ulaşabilir. Açık havada vakit geçirecek olanlar, hava durumunu takip ederek plan yapmalıdır.

Su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Özellikle sıcak saatlerde dışarıda olanların dikkatli olmaları gerekir. Ilıman bir hava durumu olsa da sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar yaşanmaması için su içmek önemlidir. Gerektiğinde serin yerlerde dinlenmekte fayda var. Ayrıca, rüzgârın etkisinin artması durumunda giyime dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, Hatay hava durumu bugüne uygun düşmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer ılıman bir seyir izlemesi beklenmektedir. Hava şartlarının değişken olduğunu unutmamak, gerekli önlemleri almak akıllıca bir yaklaşımdır.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi! Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!
Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındıHasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.