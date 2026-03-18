Hatay Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman bir şekilde seyredecek. Gündüz sıcaklık 20 dereceye ulaşacakken, gece 11-12 derece arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 14-19 derece arasında değişecek. 19 Mart'ta yağan yağışlar için şemsiye bulundurmak önemli. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarına dikkat etmeniz önerilir.

Seray Yalçın

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 11-12 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 14 derece, gece 11 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklığı 14-15 derece civarında olacak. Ayrıca yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor. 20 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 18-19 derece arasında artacak. Daha sıcak bir gün yaşanması öngörülüyor. 21 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 16-17 derece civarında olacak. Bu günde sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 21 Mart tarihlerinde yağış nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı hafif bir ceket de bulundurmakta yarar var. Gün boyunca güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde koruyucu kullanmayı unutmamalısınız.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Böylece gününüz daha keyifli geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralıİran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı
Otomobili gören şaştı kaldı! Kağıt gibi büküldüOtomobili gören şaştı kaldı! Kağıt gibi büküldü

Canlı Skor
hava durumu Hatay
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

