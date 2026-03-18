Hatay Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 11-12 derece arasında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 14 derece, gece 11 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mart Perşembe günü hava sıcaklığı 14-15 derece civarında olacak. Ayrıca yağışlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor. 20 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 18-19 derece arasında artacak. Daha sıcak bir gün yaşanması öngörülüyor. 21 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 16-17 derece civarında olacak. Bu günde sağanak yağışlar görülecek.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 21 Mart tarihlerinde yağış nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı hafif bir ceket de bulundurmakta yarar var. Gün boyunca güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde koruyucu kullanmayı unutmamalısınız.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Böylece gününüz daha keyifli geçecektir.