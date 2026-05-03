Yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kaza Manavgat ilçesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edininlen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki M.A.’nın kullandığı motosiklet cadde üzerinde park halindeki aracın önünden yaya geçidine çıkan 15 yaşındaki M.Y.’nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki B.S. A. ve bisiklet sürücüsü M.Y. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sırasında motosikletten asfalta düşen ve başını yere çarpan Beren S. A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisiklet sürücüsü M.Y.’nin yaya geçidinden geçmek için hareketlendiği ve motosikletin çarpması sonucu savrulduğu, devamında ise motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızına yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır