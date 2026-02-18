HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

18 Şubat 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu oldukça değişken. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece civarına ulaşacak ve genel olarak çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı yağışlar ve saatte 30-35 kilometre hızla esecek rüzgar, dışarıda dikkatli olmayı gerektiriyor. Yüksek nem oranı, astım veya alerji hastaları için risk oluşturabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Hatay Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında bekleniyor. Hava genel olarak çok bulutlu görünüyor. Aralıklı yağışlar da görülebilir. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 30 - 35 kilometre olacak. Nem oranı ise %80 - %90 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önem taşıyor. Yüksek nem nedeniyle astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerekecek. Rüzgar hızlandığında açık alanlarda dikkatli olunmalı. Kapalı alanlara geçmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselebilir. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağışların görülmesi öngörülüyor. 20 Şubat Cuma günü ise sıcaklıkların 19 - 20 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Bol güneş ışığı olması da bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü, sıcaklıkların 20 - 21 derece civarında olması öngörülüyor. Yine bol güneş ışığı olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi yaparak olası yağışlara karşı hazırlıklı olun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralıRize'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otoparktaki 30 milyonluk soyguna 9 tutuklamaOtoparktaki 30 milyonluk soyguna 9 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.