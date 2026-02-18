Hatay Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında bekleniyor. Hava genel olarak çok bulutlu görünüyor. Aralıklı yağışlar da görülebilir. Rüzgar güney yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 30 - 35 kilometre olacak. Nem oranı ise %80 - %90 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önem taşıyor. Yüksek nem nedeniyle astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerekecek. Rüzgar hızlandığında açık alanlarda dikkatli olunmalı. Kapalı alanlara geçmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselebilir. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların 17 - 18 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağışların görülmesi öngörülüyor. 20 Şubat Cuma günü ise sıcaklıkların 19 - 20 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Bol güneş ışığı olması da bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü, sıcaklıkların 20 - 21 derece civarında olması öngörülüyor. Yine bol güneş ışığı olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini takip etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi yaparak olası yağışlara karşı hazırlıklı olun.