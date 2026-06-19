Hatay Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece civarında seyredecek. Bu durum, Hatay'daki hava hakkında iyi bir yanıt veriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Haziran Cumartesi, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 31 derece arasında değişecek. 21 Haziran Pazar, bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 21 ile 33 derece arasında olacak. 22 Haziran Pazartesi ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 22 ile 32 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde yapmak daha rahat bir deneyim sunar.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Güneşli ve sıcak günlerin tadını çıkarın. Yukarıdaki önerilere dikkat etmek sağlığınız için faydalı olacaktır.