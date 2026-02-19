HABER

Hatay Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde keyifli geçecek. Bugün gündüz sıcaklığı 19 derece civarında, akşam ise 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli ve hafif bulutlu olacak. Rüzgar güneydoğudan esecek. 20 Şubat'ta güneşli hava devam edecek, gece sıcaklığı 7 derece olacak. Ancak, 22 Şubat Pazar günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 19 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava genellikle yer yer bulutlu. Ardından güneşli bir hava bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde, 20 Şubat Cuma günü, hava durumu daha da güzelleşecek. Gündüz sıcaklığı 19 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre tahmin ediliyor.

21 Şubat Cumartesi günü, hava durumu değişecek. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gece ise 10 derece civarında kalacak. Hava puslu güneşli olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 9 kilometre olacak.

22 Şubat Pazar günü, hava durumu serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarında kalacak. Gece ise 8 derece civarında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 9 kilometre olacak.

Bu havaları en iyi şekilde değerlendirmek için dışarı çıkırken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. 22 Şubat Pazar günü beklenen sağanaklara karşı şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek, konforlu kalmanızı sağlar.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel geçecek. Gündüzleri 19 - 20 derece civarında olacak. Akşamları ise sıcaklık 6 - 10 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak 22 Şubat Pazar günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Güzel havaların tadını uygun kıyafetlerle çıkarmak mümkün.

