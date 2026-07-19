Hatay Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 24-25 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük, rüzgar hafif esiyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde, 20 Temmuz Pazartesi ve 21 Temmuz Salı günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüzleri hava sıcaklığı 36-37 dereceye yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 24-26 derece arasında olacak. Nem oranı yine düşük, rüzgar hafif kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için önemli bir uyarı niteliğinde.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Bu sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamak önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından kritik öneme sahiptir.