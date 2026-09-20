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Hatay Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20 Eylül 2026 tarihi için hava durumu serin ama keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Zaman zaman bulutlu olan havada güneş, açılma fırsatı sunuyor. Hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirmenizi kolaylaştırıyor. Yakın günlerde hava değişkenlik gösterebilir, sıcaklık aralığı 18 ile 24 derece arasında dalgalanabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini takip etmekte fayda var.

Hatay Hava Durumu! 20 Eylül Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hatay'da 20 Eylül Pazar 2026 tarihi için hava durumu önem taşıyor. Bugün sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava zaman zaman bulutlu olabilir. Güneş de kendini gösteriyor. Bu durum, serinletici etkisiyle güzel bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bu hava, iyi bir fırsat.

Hatay'da gün boyunca hafif bir rüzgar etkili. Serin, ama rahatsız etmeyen bir atmosfer mevcut. Bulutlar güneşi ara sıra gizliyor. UV endeksi düşük seviyelerde kalıyor. Dış mekânda uzun süre vakit geçirme imkanı sunuyor. Sabah saatlerinde açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Gelecek günlerde hava durumu daha değişken olacak. Sıcaklık 18 ile 24 derece arasında dalgalanabilir. Genel olarak ılıman bir hava devam edecek. Ancak bazı günlerde bulutluluk artacak. Ara sıra hafif yağışlar da görülebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini kontrol etmek faydalı.

Dışarı çıkmadan önce güncel hava raporunu kontrol edin. Değişken hava koşullarında yanınıza bir hırka almanız önemlidir. Özellikle bulutlu ve yağışlı günlerde güneş koruyucu krem kullanmak gerekir. Bu, cildinizi koruyacak. Sağlığınızı koruyarak hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

Hatay'daki hava durumu genel olarak rahat ve keyifli. Önümüzdeki günler için bazı değişiklikler olabilir. Güncel hava tahminlerini takip edin. Hazırlığınızı en iyi şekilde yapmayı unutmayın. Bu güzel günlerin tadını çıkarın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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