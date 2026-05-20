Hatay Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek kabul edilecek. Rüzgar saatte 32 kilometreye kadar hızlanacak. Bugünkü hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar görülecek.

21 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları 24 derece civarında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 22 Mayıs Cuma’da sıcaklıklar 25 dereceye ulaşacak. Hafif yağışların devam edeceği öngörülüyor. 23 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 26 dereceye yükselecek. Güneşli bir hava koşulu hakim olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı. Rüzgarın hızlanması nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önem taşıyor. Sıcaklıkların 20 derece civarında olması, hafif mont veya uzun kollu giysi tercih etmeyi gerektiriyor.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemli bir durum.