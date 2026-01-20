HABER

Hatay Hava Durumu! 20 Ocak Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20-23 Ocak 2026 tarihleri arasında hava durumu serin geçecek. Gündüz sıcaklıklar 5-10 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 1 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklığın gündüz 2-6 derece, gece ise -1 ile 0 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Bu tarihlerde kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek, soğuk havaya karşı korunmak için önemli.

Doğukan Akbayır

20 Ocak 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 6 derece, gece ise -3 derece olacak. Rüzgarın hızı 7 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %61 civarında bekleniyor. Gün doğumu 07:47'de, gün batımı 17:42'de olacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, hava serinleşecek. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı 1 derece olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 5 derece, gece 0 derece olacak. Rüzgarın hızı 1.6 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %55 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:44'te, gün batımı 17:49'da gerçekleşecek.

22 Ocak 2026 Perşembe günü, hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, gece -1 derece olacak. Rüzgar 10.1 km/saat hızla esecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:51'de olacak.

23 Ocak 2026 Cuma günü, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 2 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, gece -1 derece olarak bekleniyor. Rüzgar 12.5 km/saat hıza ulaşacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Gün doğumu 07:43'te, gün batımı 17:51'de gerçekleşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Rüzgar hızı da artacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Kat kat giyinmek önemli. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Sıcak içecekler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hızı arttığı için açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgardan korunmak için uygun alanlar tercih edilmelidir. Böylece hava koşullarına karşı daha iyi hazırlıklı olunabilir. Sağlığınız korunabilir.

