Hatay Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli geçecek. Gündüz sıcaklık 18-20 derece, gece ise 7-8 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 14-16, gece 6-7 derece olarak ölçülecek. Rüzgar güneydoğudan esecek ve hızı 10-15 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde, özellikle 22 Şubat'ta kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için 20 Şubat güzel bir fırsat sunuyor.

Seray Yalçın

20 Şubat 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 14 - 16 derece, gece ise 6 - 7 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat olacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %65 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:18’dir. Gün batımı saati ise 18:21 olacak.

Bugünkü hava durumu, Hatay'da açık ve güneşli bir gün sağlayacak. Bu güzel havadan yararlanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak.

21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 20 - 22 derece olacak. 22 Şubat Pazar günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Genel hava sıcaklığı ise 18 - 20 derece civarında kalacak. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 - 18 derece olacak. Hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız geçecek. Ancak 22 Şubat’ta kısa süreli sağanaklar olabilir.

Bu nedenle, 22 Şubat’ta dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Rahatlıkla dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Hatay'da 20 Şubat ve sonraki günlerde hava durumu güzellik sunacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Sadece 22 Şubat Pazar günü için hazırlıklı olmalısınız.

