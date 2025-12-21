Hatay Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Hatay'da hava durumu genel olarak bulutlu. Sıcaklık gündüz 15 - 16 derece, gece ise 5 - 6 derece arasında. Nem oranı %54 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 13 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:42, gün batımı ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

22 Aralık Pazartesi günü, hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 - 13 derece, gece 4 - 5 derece civarında olacak. Nem oranı %41 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 19 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak planlanmıştır.

23 Aralık Salı günü, hava daha serinleyecek. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece, gece ise 3 - 4 derece olacak. Nem oranı %36 ile %69 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 17 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı 17:23 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmeli. Rüzgar hızlandığında açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olumsuzluklara karşı tedbirli olmak önemlidir.