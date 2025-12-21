HABER

Hatay Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Hatay hava durumu nasıl?

21 Aralık 2025 tarihinde Hatay'da hava durumu bulutlu, gündüz sıcaklığı 15-16 derece arasında, gece ise 5-6 derece olacak. Nem oranı %54 ile %83 arasında değişirken, rüzgar hızı 4-13 km/saat bekleniyor. 22 Aralık'ta sıcaklık 12-13 dereceye düşerken, 23 Aralık'ta serin bir hava hakim olacak. Kalın giysiler giyilmesi öneriliyor. Yüksek nem solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir, dikkatli olunması önemli.

Devrim Karadağ

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Hatay'da hava durumu genel olarak bulutlu. Sıcaklık gündüz 15 - 16 derece, gece ise 5 - 6 derece arasında. Nem oranı %54 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 13 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:42, gün batımı ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

22 Aralık Pazartesi günü, hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 - 13 derece, gece 4 - 5 derece civarında olacak. Nem oranı %41 ile %73 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 19 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı ise 17:24 olarak planlanmıştır.

23 Aralık Salı günü, hava daha serinleyecek. Gündüz sıcaklık 11 - 12 derece, gece ise 3 - 4 derece olacak. Nem oranı %36 ile %69 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 17 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 07:43, gün batımı 17:23 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğunda solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmeli. Rüzgar hızlandığında açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olumsuzluklara karşı tedbirli olmak önemlidir.

