Hatay Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 19 - 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 9 - 10 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 14 - 16 derece, gece 6 - 7 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğudan esecek. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sizleri bekliyor.

Önümüzdeki günlerde özellikle 22 Şubat Pazar günü kısa süreli sağanaklar beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 17 - 18 derece olacak. Gece sıcaklık ise 9 - 10 derece civarında seyredecek. 23 Şubat Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 16 - 17 derece olacak. Gece sıcaklık 8 - 9 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece, gece ise 9 - 10 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye almak gerekmektedir. Giyimde kat kat tercih yapmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek gereklidir. Uygun önlemler almak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.