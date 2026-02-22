Hatay Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?

22 Şubat 2026 Pazar günü Hatay'da hava durumu 17 ile 11 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülebilir. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise yüzde 75 seviyelerinde olacak.

23 Şubat Pazartesi günü hava durumu 16 ile 9 derece arasında değişecek. Gün yine hafif yağmurlu geçecek. 24 Şubat Salı günü ise hava durumu 18 ile 9 derece arasında olacak. Bu gün açık hava bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü 17 ile 9 derece arasında değişen sıcaklıklar olacak. Yine gün hafif yağmurlu geçecektir.

Bu dönemde yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şemsiye ya da yağmurluk iş görecektir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek şarttır.