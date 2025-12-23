HABER

Hatay Hava Durumu! 23 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?

23 Aralık 2025 Salı günü Hatay'da hava durumu genel anlamda kapalı ve bulutlu durumda. Gündüz sıcaklığın 15 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Nem oranı %58 seviyelerinde kalacakken, rüzgar 9 km/saat hızında esecek. 24 Aralık'ta hava daha açık olacak. Soğuk sabah ve akşam saatlerinde uygun giysilerle korunmak gerekiyor. Ozellikle yağışlı günlerde şemsiye taşımak önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Hatay'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 derece civarına yükselebilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:25 olarak belirlendi.

24 Aralık Çarşamba günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. 25 Aralık Perşembe günü hava tekrar kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık bu gün 16 derece civarında kalacak. 26 Aralık Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 14 derece civarında olacak.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalıyız. Bu, ıslanmaktan korunmamıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

