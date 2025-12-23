Hatay Hava Durumu! 23 Aralık Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Hatay'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 derece civarına yükselebilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:25 olarak belirlendi.

24 Aralık Çarşamba günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. 25 Aralık Perşembe günü hava tekrar kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık bu gün 16 derece civarında kalacak. 26 Aralık Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 14 derece civarında olacak.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmalıyız. Bu, ıslanmaktan korunmamıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.