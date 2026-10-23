Hatay Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Hatay hava durumu nasıl?

23 Ekim 2026 Cuma günü Hatay’da hava durumu mevsim ortalamasına uygun serin bir hava ile karşımıza çıkacak. Bugünkü hava şartlarının parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Gün ortasında sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaşması muhtemel. Sabah saatlerinde ise hava serin olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir olabilir.

Hava akışlarından dolayı Hatay'da yoğun güneş beklenmiyor. Ancak zaman zaman kısa süreli sağanaklar oluşabilir. Hava durumu, doğa ile iç içe vakit geçirmek için uygun. Yine de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşebilir. Dışarıda vakit geçirenler için serin bir hava hissi oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olacak gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların düşmesi ve yer yer yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Ayrıca, sıcaklıkların 18 derecelere kadar inebileceği belirtiliyor. Hava koşullarındaki değişkenlik dışarıda plan yapanlar için önemli bir faktör. Gün içerisinde sürekli değişen hava koşullarına uygun giyinmek gerek. Yanınıza hafif bir yağmurluk almayı unutmamak akıllıca olur.

Hava durumu tahminlerine göre tarım alanında faaliyet gösterenler dikkatli olmalıdır. Yağışlı dönemler tarım için faydalar sağlayabilir. Ancak ani hava şartları ve yüksek nem, zararlıların çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle tarlalarda gerekli önlemleri almak önemli. Hava değişimlerini yakından takip etmek faydalı olacaktır.

Hatay’da zamanınızı geçirirken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, sağlığınızı ve çevrenizi koruma açısından elzemdir. Bugünkü hava, şehri keşfetmek için ideal bir gün sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerdeki hava durumu için hazırlıklı olmanız gerekiyor.