Hatay Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü. Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. İskenderun'da hava sıcaklığı 6 derece civarında. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Antakya'da hava sıcaklığı 3 derece civarında. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Reyhanlı'da hava sıcaklığı 6 derece civarında. Orta şiddetli kar yağışlı bir gün bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü. Hatay'da hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı 11 derece civarında. Daha sıcak bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 11 derece civarında. Bulutlu ve güneşli bir gün olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı ve soğuk günlerde uygun giyim önem taşıyor. Sıcak tutacak giysileri tercih edin. Su geçirmez ayakkabılar kullanabilirsiniz. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye alın. Planlarınızı yaparken trafik ve yol durumunu göz önünde bulundurmalısınız.