Hatay Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hava durumu 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Hatay'da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 - 15 derecelere yükselecek. Yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 - 9 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak.

Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde batıdan saatte 11 km esmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan saatte 8 km hızla esecek. Gece saatlerinde ise batıdan saatte 7 km hızla esecek.

24 Şubat Salı günü hava durumu açık olacak. Sıcaklıklar 9 - 18 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 - 17 derece olacak. 26 Şubat Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 - 15 derece arasında değişecek.

Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şemsiye ya da yağmurluk iş görecektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek gereklidir.