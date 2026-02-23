HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde beklenen hafif yağmurla birlikte sıcaklık 9 - 10 derece arasında olacak. Gündüz ise sıcaklık 13 - 15 dereceye yükselecek, akşam saatlerinde ise 8 - 12 dereceye düşecek. Hafta boyunca hava durumu genel olarak değişken kalacak. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak, rüzgarlı havalarda ise rüzgar geçirmeyen giysileri tercih etmek önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hava durumu 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Hatay'da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 - 15 derecelere yükselecek. Yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 - 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 - 9 derece arasında olacak. Hava bulutlu olacak.

Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde batıdan saatte 11 km esmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan saatte 8 km hızla esecek. Gece saatlerinde ise batıdan saatte 7 km hızla esecek.

24 Şubat Salı günü hava durumu açık olacak. Sıcaklıklar 9 - 18 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 - 17 derece olacak. 26 Şubat Perşembe günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 - 15 derece arasında değişecek.

Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şemsiye ya da yağmurluk iş görecektir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.