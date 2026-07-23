Hatay Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe, Hatay'da hava sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında seyredecek. Nem oranı %39 olacak. Rüzgar hızı ise 3,95 km/saat tahmin ediliyor. Bu şartlar altında, Hatay'daki hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü ise 32 - 33 dereceyi bulması öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalı. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak faydalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da öneriliyor.

Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önem taşır.