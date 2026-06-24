Hatay Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 33 derece civarında. Gece ise sıcaklık 24 derece civarında olacak. Nem oranı %55 düzeyinde. Yağış olasılığı bulunmuyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 9 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 32 derece civarında olması bekleniyor. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık yine 33 derece olacak. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında değişecek. Nem oranı %50-55 seviyesinde kalacak. Yağış olasılığı düşük. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6-9 km hızla esecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Alınacak bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olur. Yazın tadını güvenli bir şekilde çıkarmak için önemli.