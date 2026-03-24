Hatay Hava Durumu! 24 Mart Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 24 Mart 2026 Salı günü için 8 ile 18 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle güneşli geçecek. Bu, Hatay'da ılıman bir gün demek.

25 Mart Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında olacak. Bu günde yer yer sağanak yağış öngörülüyor. 26 Mart Perşembe günü, sıcaklıkların 12 ile 16 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşulları az güneşli olacak.

27 Mart Cuma günü ise sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek. Hava durumu bulutlu ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde, özellikle 25 Mart'ta yağış beklentisi var.

Bu nedenle, şemsiye veya yağmurluk almanız iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı uygun giyinmek de önemli. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.