Hatay Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişirken, nem oranı %89 seviyesinde olacak. Dışarı çıkacaklar için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar öneriliyor. Hava koşulları açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak, ancak yağışlı hava koşulları devam edebilir. Planlarınızı güncel hava raporlarına göre yapmalısınız.

Taner Şahin

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bölge sakinleri için hazırlık yapmak önemli. Hava raporlarına göre, gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar, 1 - 5 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41, gün batımı ise 17:53 olarak hesaplandı.

Bu hava koşulları, planladığınız açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Kısa süreli sağanaklar ani ıslanmalara yol açabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Yüksek nem oranı, sıcaklığı daha soğuk hissettirebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmekte fayda var. Rüzgar geçirmeyen dış giyim tercih etmek, vücut ısısını korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman geçecek. 25 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 1 - 11 derece arasında olacak. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 6 - 12 derece aralığında değişecek. 27 Ocak Salı günü ise 6 - 11 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu süre zarfında yağışlı hava koşullarının devam etmesi muhtemel.

Dolayısıyla, uygun giyinmek ve yağışlara hazırlıklı olmak önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, sabah ve akşam saatlerinde hava soğuk hissedilebilir. Bu saatlerde vücut ısısını korumak için uygun giysiler seçilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekmektedir. Planlarınızı esnek tutmak olası olumsuzlukları önlemede yardımcı olacaktır.

