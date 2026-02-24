HABER

Hatay Hava Durumu! 24 Şubat Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu bugün itibarıyla bulutlu ve sıcaklık 16 - 17 derece arasında seyrediyor. Yağış olasılığı göz önünde bulundurulmalı. Açık havada dolaşırken şemsiye veya su geçirmez giysi taşımak akıllıca olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 14 - 18 derece arasında değişiklik gösterecek. Yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat etmek ve kaygan zeminlerde yürümemek önem taşıyor. Güneşli günlerde ise cilt koruma ürünleri kullanılmalı.

Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Hatay'da hava genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet taşımak faydalı olacaktır.

25 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 17 - 18 dereceye yükselecek. Yağışlı koşulların devam etme olasılığı bulunuyor. 26 Şubat Perşembe'de sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak. Ara ara yağmurlu hava görülebilir. 27 Şubat Cuma günü ise hava daha sakinleşecek. O gün sıcaklık 14 - 15 derece arasında, çoğunlukla güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmeli. Kaygan zeminlerde yürümemek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirebilirsiniz. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

