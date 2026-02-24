Hatay Hava Durumu! 24 Şubat Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Hatay'da hava genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet taşımak faydalı olacaktır.

25 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 17 - 18 dereceye yükselecek. Yağışlı koşulların devam etme olasılığı bulunuyor. 26 Şubat Perşembe'de sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak. Ara ara yağmurlu hava görülebilir. 27 Şubat Cuma günü ise hava daha sakinleşecek. O gün sıcaklık 14 - 15 derece arasında, çoğunlukla güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat edilmeli. Kaygan zeminlerde yürümemek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirebilirsiniz. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.