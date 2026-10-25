Hatay Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu, sonbaharın büyülü atmosferini yansıtıyor. 25 Ekim Pazar 2026 için Hatay'da sıcaklık 20 derece civarında olacak. Ayrıca, gün içinde hafif yağışlı dönemler yaşanabilir. Bu nedenle şemsiye veya hafif bir yağmurluk taşımak faydalı olabilir.

Hatay, tarih boyunca farklı iklimlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Bugünkü hava durumu da bu çeşitliliği yansıtıyor. Gün ortasında hafif esintiler olacak. Sıcak öğle saatleri biraz bunaltıcı hissedilebilir. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Bu durum, akşam yürüyüşleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların, gün içinde uygun giyinmeleri önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu merak uyandırıyor. Hatay’ın iklim yapısı gereği, sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Günler ılık geçecek ancak zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde dışarıda zaman geçirecek olanlar tahminleri göz önünde bulundurmalı. Hatay’ın yeşil alanlarında yürüyüşler veya deniz keyfi gibi aktiviteler düşünüyorsanız, doğru kıyafet seçimi yapmalısınız.

Alınabilecek önlemler önemlidir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hava şartlarına dikkat etmelidir. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Ayrıca, sıcak ve soğuk hava koşullarına uygun giysiler giymeniz konfor sağlar. Ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmak, aktivitelerinizi güvenilir hale getirir.

Hatay’da 25 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, hafif yağışlı bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Planlamalarınızı akıllıca yaparak, bu güzel şehrin tadını çıkarabilirsiniz. Hava durumunu hesaba katmayı unutmamalısınız.