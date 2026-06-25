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Hatay Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli. Gündüz sıcaklığı 31 - 32 derece arasında, gece ise 22 - 24 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %50'ye ulaşacak ve rüzgar 4 - 5 km/saat hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin sıcak saatlerde dikkatli olması, bol su tüketmesi ve gölgelik alanları tercih etmesi öneriliyor.

Hatay Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında. Gece sıcaklığının 22 - 24 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/saat civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın Akdeniz iklimi için normal. Yaz aylarında bu değerlerle sıkça karşılaşmak mümkündür.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 26 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece olacak. 27 Haziran Cumartesi günü ise 33 - 34 derece civarında olması bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselebilir. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %40 - 50 arasında değişim gösterecek.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Havanın en sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde tedbir almak iyi bir fikirdir.

Hatay'da yaz aylarında sıcaklıklar yüksek olmaktadır. Bu durum bölgenin Akdeniz ikliminin bir yansımasıdır. Bu nedenle yaz aylarında benzer hava koşulları beklenmektedir. Hava durumu hakkında güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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