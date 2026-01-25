Hatay Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu 14 - 1 derece arasında değişecek. Sıcaklıklar daha sıcak olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Bu sıcaklıklar, Hatay'da ılıman bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 14 - 5 derece arasında olacak. Bulutlu ile güneşli bir hava bekleniyor. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 14 - 7 derece arasında tahmin ediliyor. Çok bulutlu bir hava öngörülüyor. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 11 - 3 derece aralığında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde, özellikle 28 Ocak Çarşamba günü yağış bekleniyor. Şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Hatay'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin hava koşulları hakkında bilgi edinmek için yerel hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz.