Hatay Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu kısa süreli sağanaklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 18 dereceye ulaşacakken, gece saatlerinde 11 derece civarında kalacak. Nem oranının yüksek, rüzgar hızının ise saatte 29 kilometre olması bekleniyor. Dış mekânda su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmak önemli. 26 Şubat'ta hava kısmen güneşli, 27 ve 28 Şubat'ta ise özellikle güneşli geçeceği öngörülüyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu kısa süreli sağanaklarla geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 29 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiyeler almak önem taşıyor. Bu önlemler olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

26 Şubat Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 8 dereceye düşecek. 27 Şubat Cuma günü, hava güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 4 derece civarına inecek. 28 Şubat Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 2 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. 25 Şubat Çarşamba günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Alınacak önlemler gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

