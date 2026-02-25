Hatay Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu kısa süreli sağanaklarla geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 29 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiyeler almak önem taşıyor. Bu önlemler olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

26 Şubat Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 8 dereceye düşecek. 27 Şubat Cuma günü, hava güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 4 derece civarına inecek. 28 Şubat Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 2 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. 25 Şubat Çarşamba günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Alınacak önlemler gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır.