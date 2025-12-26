Hatay Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarındadır. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gün ortasında sıcaklık 14 dereceye yükseliyor. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşüyor. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyrediyor. Hava yine parçalı bulutlu. Nem oranı %83 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 5 km/s, gündüz saatlerinde ise 6 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:26 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde, Hatay'da hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü, sabah sıcaklığı 10 derece civarında olacaktır. Gündüz saatlerinde 14 dereceye kadar yükseliyor. Hafif yağışlar öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşüyor. Hava parçalı bulutlu kalıyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sabah saatlerinde sıcaklık 13 dereceyi buluyor. Gündüz saatlerinde 14 dereceye yükselebilir. Hava genellikle güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında seyrediyor.

Bu dönemde, hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle dikkatli olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde hafif yağışlar beklendiğinden, yanınızda şemsiye bulundurmakta yarar var. Nem oranı yüksek olduğundan, vücudu korumak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su içmek de önemlidir. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yapabilirsiniz. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanmalısınız.