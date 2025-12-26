HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Hatay hava durumu nasıl?

26 Aralık 2025 Cuma günü Hatay'da hava durumu değişkenlik göstermeye devam ediyor. Sabah sıcaklığı 9 derece iken, gün ortasında 14 dereceye yükseliyor. Hafif yağışların beklendiği bu günde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşerken, nem oranı %83 seviyelerinde kalıyor. Rüzgar hızı sabah 5 km/s, gündüz 6 km/s olarak tahmin ediliyor. Planlarınızı bu hava koşullarına göre yapmanızda fayda var.

Hatay Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma günü, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarındadır. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gün ortasında sıcaklık 14 dereceye yükseliyor. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşüyor. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyrediyor. Hava yine parçalı bulutlu. Nem oranı %83 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 5 km/s, gündüz saatlerinde ise 6 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:26 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde, Hatay'da hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü, sabah sıcaklığı 10 derece civarında olacaktır. Gündüz saatlerinde 14 dereceye kadar yükseliyor. Hafif yağışlar öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşüyor. Hava parçalı bulutlu kalıyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. 28 Aralık Pazar günü ise sabah saatlerinde sıcaklık 13 dereceyi buluyor. Gündüz saatlerinde 14 dereceye yükselebilir. Hava genellikle güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında seyrediyor.

Bu dönemde, hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle dikkatli olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüz saatlerinde hafif yağışlar beklendiğinden, yanınızda şemsiye bulundurmakta yarar var. Nem oranı yüksek olduğundan, vücudu korumak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su içmek de önemlidir. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yapabilirsiniz. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.