Hatay Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe, Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde, 27 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığının 20 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Muhtemel sağanakların görülmesi de olası. 28 Mart Cumartesi günü, gündüz sıcaklığının yine 20 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Yer yer sağanaklar devam edebilir. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurarak, açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanızda fayda var.

Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine uyum sağlamanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.

