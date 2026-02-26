Hatay Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Hatay'da hava koşulları değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında olacak. Öğleden sonra orta şiddette yağış bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Bu durumda uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 27 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece, gece 4 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 15 derece, gece ise 2 derece olacak. 1 Mart Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 15 derece, gece 4 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirin. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.