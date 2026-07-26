Hatay Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşecek. Bu durum, yaz koşullarına uygun bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 dereceye yükselecek. 28 Temmuz Salı günü ise 38 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklık artışıyla birlikte, nem oranının da düşmesi bekleniyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşten korunmada yardımcı olur. Bu nedenle, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmak gerekir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek gereklidir. Sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu şekilde, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmek mümkün olacaktır.