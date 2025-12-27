HABER

Hatay Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 27 Aralık 2025 için bölge sakinlerini hazırlığa zorluyor. Bugün sıcaklık 14 dereceyi bulacak, akşam ise 3-4 dereceye düşecek. Orta şiddetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 10-13 derece arasında değişecek, giyinme tercihleri hava koşullarına uygun olmalı.

Ufuk Dağ

Bugün, 27 Aralık 2025 Cumartesi. Hatay'da hava durumu, bölge sakinleri için hazırlıklar gerektiriyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 14 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Orta şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek yararlı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek, ıslanmaktan korunmanız açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösteriyor. 28 Aralık Pazar günü güneşli bir gün olacak. O gün sıcaklık 12 - 13 derece civarında seyredecek. 29 Aralık Pazartesi, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. 30 Aralık Salı günü ise yine güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklık 12 - 13 derece civarında tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları bu dönemde 3 - 4 derece ile 12 - 13 derece arasında değişecek.

Bu hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gün içindeki güneşli saatler için daha hafif giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korunmak açısından gereklidir. Hava koşullarına göre plan yaparken bu önerilere dikkat etmek, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.

hava durumu Hatay
