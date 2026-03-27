Hatay Hava Durumu! 27 Mart Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mart 2026 Cuma günü, Hatay'da hava durumu ılıman. Hava değişken olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle bulutlu. Aralıklı yağışlar görülebilir. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 28 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 20 derece civarında. Gece ise 11 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca hava çok bulutlu. Yine aralıklı yağışlar görülebilir. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

29 Mart Pazar günü gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava az bulutlu olacak. Aralıklı yağışlar söz konusu. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 20 kilometre olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmak faydalı. Bu, ıslanmaktan korunmayı sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almak gerekiyor. Bu, konforu artıracaktır.