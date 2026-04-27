Hatay Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi. Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25 dereceye ulaşabilir. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye kadar düşecek. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50-60 seviyelerinde olacak.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekiyor. Ani yağışlar ve gök gürültüsü dışarıda vakit geçirenleri olumsuz etkileyebilir. Seyahat planları yaparken hava durumunu kontrol etmek gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, olumsuz koşullardan etkilenmenizi önler.

Önümüzdeki günlerde, 28 Nisan Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24-25 derece civarında seyredecek. 29 Nisan Çarşamba günü ise hava yine kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında kalacak. 30 Nisan Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 25 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu sayede olumsuz koşullardan etkilenmezsiniz.