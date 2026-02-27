HABER

Hatay Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporuna göre Hatay'da ılıman koşullar hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 13-15 derece, akşam saatlerinde ise 3-5 derece civarında gerçekleşecek. Rüzgar hafif essede, nem oranı ise %60-70 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava durumunu dikkate almak önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Hatay'da hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-15 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-5 derece arasında düşecek. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde estiği için hava daha da hoş olacak. Nem oranı %60-70 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif kalmaya devam edecek. Nem oranı yine %60-70 seviyelerinde olacak.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Hatay'da hava genellikle ılımandır. Güneşli günler açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Unutmamak gerekir ki sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, bu saatlerde dışarı çıkarken yanınıza hafif bir mont almanız iyi bir fikir olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız.

hava durumu Hatay
