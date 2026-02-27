Hatay Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Hatay'da hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-15 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3-5 derece arasında düşecek. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde estiği için hava daha da hoş olacak. Nem oranı %60-70 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif kalmaya devam edecek. Nem oranı yine %60-70 seviyelerinde olacak.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

