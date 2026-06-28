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Hatay Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 28 Haziran 2026 Pazar günü gündüz sıcaklığı 35 dereceye yükselecek, gece ise 17 dereceye düşecek. Genellikle güneşli hava koşulları hakim olacak. 29 Haziran Pazartesi'de sıcaklık 36 derece civarında, gece ise 23 derece bekleniyor. Süregelen sıcak hava, dışarıda vakit geçirenlerin önlem almasını gerektiriyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketimi, sağlık için büyük önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

28 Haziran 2026 Pazar günü, Hatay'da hava sıcaklığı gündüz 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Bu sıcaklıklar, Hatay'ın Akdeniz iklimi özellikleriyle uyumludur. Haziran ayının ortalama değerlerine yakın seyretmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 23 derece civarında bekleniyor. 30 Haziran Salı günü de benzer sıcaklıklar meydana gelecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek yararlıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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