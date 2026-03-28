Hatay Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

28 Mart 2026 Cumartesi günü Hatay'da hava koşulları ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarındadır. Gece ise 11 ile 12 derece arasında seyredecektir. Gün boyunca hava genellikle yer yer güneşli olacaktır. Zaman zaman bulutlanma da görülebilir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

29 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında olacaktır. Bu tarihte yağmur geçişleri gözlemlenebilir. Açık hava planları yaparken buna dikkat edilmesi önemlidir. 30 Mart Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 19 derece arasında olacaktır. Yer yer sağanak yağışların görülmesi beklenmektedir. 31 Mart Salı günü ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacaktır. Kısmen güneşli bir gün yaşanması öngörülmektedir.

Bu dönem ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda temkinli olunmalıdır. Korunaklı yerlerde vakit geçirilmesi önerilmektedir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bu, cilt sağlığı açısından önem taşır.

Sonuç olarak, Hatay'daki hava durumu 28 Mart'ta ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemek önemlidir.