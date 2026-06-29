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Hatay Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 tarihinde Hatay'da sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları 23 ile 35 derece arasında değişirken, nem oranı %24 ile %50 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4 ile 7 kilometre arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen göstermek ve uygun giysiler tercih etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 35 derece arasında değişecek. Nem oranı %24 ile %50 arasında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 4 ile 7 kilometre arasında sürüklenecek. Bu şartlar, açık ve güneşli bir hava ile yüksek sıcaklıklar anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor. 30 Haziran Salı günü, sıcaklık 22 ile 36 derece arasında seyredecek. Nem oranı %28 ile %48 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 4 ile 5 kilometre arasında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü için sıcaklıklar 22 ile 35 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %31 ile %51 arasında olacak. Rüzgar hızı yine saatte 4 ile 5 kilometre civarında tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 22 ile 33 derece arasında olacak. Nem oranı %34 ile %41 arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 4 ile 7 kilometre arasında devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda zaman geçirecekler. Bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan mümkünse kaçınmak iyi bir fikirdir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasında yer alıyor.

Hatay'da hava sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Bu koşullarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlem almak önemlidir. Vücut sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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