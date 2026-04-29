Hatay Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gökyüzü kısmen güneşli olacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklığı 26 derece olacak. Gece sıcaklığı 11 ile 14 derece arasında bekleniyor. 1 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 26 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 12 ile 13 derece arasında öngörülüyor. 2 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 26 derece olacak. Gece sıcaklıkları 17 ile 18 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ayrıca hafif rüzgarların esmesi tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Böylece Hatay'da hava durumu elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinizi keyifle gerçekleştirebileceksiniz.