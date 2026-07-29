Hatay Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 tarihindeyiz. Hatay'da hava sıcaklıkları 23 ile 39 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %11 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4,37 kilometre olacak.

30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 38 derece arasında değişik gösterecek. Nem oranının %16 civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte yaklaşık 3,75 kilometre olacağı öngörülüyor.

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serinletici cihazlar kullanılmalıdır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanızı tavsiye ederiz. Gerekli önlemleri almanız hayati önem taşımaktadır.