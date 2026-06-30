Hatay Hava Durumu! 30 Haziran Salı Hatay hava durumu nasıl?

Bugün 30 Haziran 2026 Salı günü Hatay'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçecek. Gündüz sıcaklık 35 derece civarında olacak. Gece ise 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı %28 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olacak. Rüzgar B yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Bulut oranı %0 civarında.

Sıcak ve güneşli hava koşulları Hatay'da önemli. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışınları dik açıyla geliyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su içmek gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise 33 derece civarında tahmin ediliyor. Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor. Kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Serin ortamlarda vakit geçirmekte fayda var. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemli. Şapka takmak cilt sağlığı açısından faydalı.

Hatay'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri almak önemlidir. Serin kalmaya özen göstermek gerekmektedir.